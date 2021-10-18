Разом з тим в Україні минулої доби 55 897 людей вакциновано проти COVID-19.

В Україні минулої доби зафіксовано 9524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, захворіли 790 дітей та 122 медпрацівники.

Також вчора госпіталізовано 3127 осіб, померли від ускладнень хвороби – 177.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після довгих вихідних, днем раніше виявили 11 288 випадків зараження коронавірусом. А 14 жовтня зафіксували майже 19 тисяч інфікованих, це рекордний показник за останні півроку.

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Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 367), Харківській (823), Дніпропетровській (782) та Житомирській (703) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2644694 особи, одужали – 2329418, померли – 60810. Медики провели 13581768 ПЛР-тестувань.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили понад 49 449 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 23 992, методом ІФА — 2 946. Також зробили 22 511 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 13,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні минулої доби 55897 людей вакциновано проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, одну дозу отримали 33 680 людей, повністю імунізовані - 22217.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7956095 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6490162. Загалом проведено 14446255 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України підготувало документи для вакцинації підлітків від 14 років.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова