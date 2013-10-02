У Вінницькій області на уроці фізкультури помер третьокласник

У селі Махаринці (Вінницька область) під час уроку фізкультури на очах дітей і вчителя помер їхній односелець, 8-річний Артем. Дитина нещодавно залишився без матері. Три роки тому жінку посадили до в'язниці. Щоб хлопчик не потрапив до інтернату, опіку над ним взяла тітка, повідомляє Комсомольская правда.

Трагедія трапилася на початку уроку. Діти встигли переодягнутися, вишикувалися, почали робити вправи. За словами педагогів, Артем впав під час розминки, коли школярі йшли змійкою приставним кроком. Спочатку хлопчику намагалися надати допомогу вчителі - лили на нього воду, давали нюхати нашатир, потім заходилися робити штучне дихання. До приїзду швидкої хлопчика намагався врятувати місцевий фельдшер.

"Хлопчик був живий до приїзду швидкої, але по дорозі в лікарню помер. За результатами судово - медичної експертизи, причина смерті - гостра серцева недостатність", - кажуть у ЦГЗ УМВС у Вінницькій області.

Чи є вина педагогів у трагедії, встановить слідство. За фактом смерті хлопчика розпочато кримінальне провадження.