Двоє із шістьох захворілих дітей перебувають у лікарні.

На Харківщині зафіксовано 6 випадків гострої кишкової інфекції серед вихованців дитячого садка.

Про це повідомляє ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України».

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Зазначається, що за період з 5 по 9 березня було зареєстровано 6 випадків захворювання серед дітей Слобожанського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3.

«П’ятьох захворілих зареєстровано у першій молодшій групі, один хворий (брат одного із захворілих з першої молодшої групи) – у середній», - йдеться у повідомленні.

За інформацією лабораторного центру, попередній діагноз у однієї дитини – ГРВІ, харчова токсикоінфекція, у трьох – гострий гастроентероколіт, у двох – харчова токсикоінфекція, ротавірусна інфекція. Стан дітей медпрацівниками оцінюється як середнього ступеню тяжкості.

«Четверо дітей з-поміж захворілих перебувають на амбулаторному лікуванні, двоє госпіталізовані до закладів охорони здоров’я. Всі діти отримують відповідне лікування», - додали у відомстві.

У дитсадку спеціалістами проведено первинне епідеміологічне розслідування з опитуванням батьків захворілих дітей і медичних працівників, до яких вони звертались за медичною допомогою. Також здійснено санітарно-епідеміологічне обстеження закладу, дезінфекцію, відбір проб питної води та змивів з об’єктів навколишнього середовища, бактеріологічне обстеження персоналу та контактних дітей.

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Автор: Світлана Макринська