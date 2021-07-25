Стан хворих з позитивною динамікою.

У Львівській області підтвердили три випадки коронавірусної хвороби, спричиненої штамом "Дельта".

Як повідомили на сайті Львівської ОДА, хворі в межах інкубаційного періоду перебували у Великобританії (2) та Росії (1). Усі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою.

Раніше на дослідження до Центру громадського здоров’я м. Києва направили 6 тестів ПЛР з Львівщини з підозрою на наявність штаму "Дельта". Відтак, у трьох з них підтвердили наявність штаму.

Нагадаємо, в Україні перші випадки інфікування небезпечним штамом коронавірусу "Дельта" були зафіксовані наприкінці червня.

Тоді захворіли 66-річна матір і 16-річна дитина, які повернулися з Росії. В Україні їм провели тестування, а зібрані матеріали направили до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Автор: Дмитро Захаров