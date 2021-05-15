За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області.

Станом на ранок 15 травня в Україні підтвердили ще 6 796 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

Про це йдеться в опублікованих даних у Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

Читайте такожСтепанов уточнив, хто зможе зробити щеплення від коронавірусу 15-16 травняУ п’ятницю 2 197 людей госпіталізували з ускладненнями від недуги, 2 796 виписали з лікарень. 322 людини 14 травня, на жаль, померли, водночас 17 202 особи видужали.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 150 244 людини: 1 849 80 одужали, 47 942 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Коронавірус в Україні: останні новини

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Автор: Яна Ставська