Автор відео сподівається, що може Володимир Зеленський відреагує на жахливі умови в одній з лікарень його рідного міста.

Пацієнти відділення хірургії другої міської лікарні Кривого Рогу показали жахливі умови проживання у палатах. Лікарі на їхні прохання вирішити ситуацію ніяк не реагують.

Відео умов перебування у післяопераційній палаті лікарні Кривого Рогу, яку в народі називають «тисячка», оприлюднила Оксана Татаринцева на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше пацієнти скаржилися на матраци, на яких їм доводилося спати. Вони були всі у жовтих плямах, дірках, а місцями навіть почали гнити.

"Матраци - в плямах, з дірками, місцями - гниють. Рукомийник без дзеркала, унітаз - без кришки унітазу. Все смердюче, брудне, за*цяне. На таких матрацах сплять люди після операції," – стверджує автор відео.

На кадрах видно, що під застеленою постелею твориться справжній жах. Усі матраци у жовтих плямах. Людей обурив також рукомийник замість душу у палаті. Біля нього навіть не було дзеркала: "Ні помитися, ні побритися".

Був у палаті також і туалет, але без елементарної кришки та сидіння.

"Намагалися висловити своє обурення лікарям. Нам нахамили, нагрубили. Сказали, якщо не подобається, щоб із дому приносили", – обурився пацієнт.

Автор відео сподівається, що на ситуацію якось відреагує президент Володимир Зеленський. Адже Кривий Ріг - рідне місто глави держави.

Мешканці Кривого Рогу у коментарях до відео обурилися умовами у лікарні. Водночас вони зазначили, що такий жах не лише у відділенні хірургії, а й по всій лікарні:

"Все добре! Терпіти, терпіти і тільки терпіти".

"Все для людей".

"У них ще й таргани водяться".

"Це жах, але наявність хороших матраців не від лікарів залежить".

"Треба тих, що керують охороною здоров'я у Кривому Розі, покласти на ці смердючі матраци. Хай відчують".

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко