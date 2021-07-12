Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби.
Таку заяву зробила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики. І я рада, що й у боротьбі з пандемією COVID можемо сьогодні обіцяти Україні, що 1,5 млн доз вакцини будуть передані Україні. Це дуже важливий крок", - зазначила вона.
Канцлер не уточнила, яку саме вакцину нададуть Україні.
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Крім Меркель нагадала про важливість мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і запевнила, що розглядатиме Україну як транзитера газу навіть у випадку запуску "Північного потоку-2".
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