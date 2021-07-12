Далі йдуть Київська та Полтавська області.

В Україні найвищі показники охоплення щепленнями від коронавірусної інфекції фіксуються у Києві.

Як повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, сьогодні на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій під головуванням заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка обговорили проміжні результати охоплення щепленнями від COVID-19 в регіонах.

"З початку кампанії вакцинації найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тис. населення показує місто Київ, їхній показник перевищує середній по Україні в 2 рази. Відразу за лідером йдуть - Київська та Полтавська області. Найнижчі рівні охоплення в цілому на сьогодні в Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях", - повідомив Ляшко.

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Він додав, що за останній тиждень найвищі темпи вакцинації демонструють теж Київ, Полтавська та Київська області. Найнижчі - Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області.

"Найбільше зростання темпів вакцинації за минулий тиждень зафіксували в Херсонській області (+56%). А в цілому зроблено за минулий тиждень 563 тис. щеплень. Це найбільше з початку кампанії вакцинації", - сказав Ляшко.

Також він прокоментував падіння обсягів щеплення на вихідних.

"Лікарям теж потрібен відпочинок і ми із розумінням ставимось до того, що не всі пункти щеплення працюють в суботу та неділю. Але статистика показує, що навіть центри масової вакцинації, які працюють на вихідних, не використовують свій потенціал на максимум. По цифрам виходить, що медичні працівники вийшли працювати, але до них не дійшли українці. Закликаю активніше турбуватись про своє здоров’я та підказати родичам і друзям, особливо похилого віку, адресу центру вакцинації!", - зазначив Ляшко.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

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Автор: Віталій Саєнко