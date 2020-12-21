У ЦГЗ вказують, що поява нового варіанта SARS-CoV-2 очікувана і не є приводом для занепокоєння.

На сьогодні немає ознак підвищеної тяжкості перебігу хвороби або смертності від нового варіанту SARS-CoV-2, який виявлений у Великій Британії.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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«Віруси постійно зазнають мутацій. Поява нового варіанта SARS-CoV-2 очікувана і не є приводом для занепокоєння. Диверсифікацію SARS-CoV-2 внаслідок процесів еволюції та адаптації спостерігають в усьому світі, й вона відбуватиметься через постійне передавання вірусів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередні результати моделювання, повідомлені Великою Британією 19 грудня, дають підстави припустити, що новий варіант SARS-CoV-2 здатний швидше передаватися між людьми, аніж інші варіанти коронавірусу, із прогнозованим прискоренням передавання до 70%.

«Будь-яка підвищена передаваність може збільшити ймовірність розповсюдження, особливо в періоди, коли люди часто перебувають у великих компаніях, збираються сім’ями для святкувань, подорожують тощо», - зауважили у відомстві.

Вказується, що на сьогодні немає ознак «підвищеної тяжкості інфекції або смертності, що пов’язані з цим варіантом SARS-CoV-2». Утім у ЦГЗ відзначили, що більшість випадків інфікування новим варіантом SARS-CoV-2 реєстрували у людей до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

Вивчення нового варіанта SARS-CoV-2 триває, і результати мають бути найближчими тижнями.

«Надзвичайно важливим буде спостереження за ефективністю вакцин проти COVID-19, які зараз використовують зокрема й у Великій Британії. Моніторинг первинної вакцинації також може допомогти зрозуміти, чи впливає новий варіант SARS-CoV-2 на ефективність вакцин», - резюмували у відомстві.

Новий штам коронавірусу

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

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Автор: Костянтин Гончаров