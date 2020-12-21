Новий штам SARS-CoV-2 з’явився у вересні, а потім циркулював серед населення до середини листопада 2020 року.

Одним із можливих пояснень виникнення нового варіанта SARS-CoV-2 є тривала інфекція в одного пацієнта з імуносупресією, іншим можливим поясненням можуть бути процеси адаптації вірусу, що відбуваються в різних сприйнятливих видів тварин, а потім передаються людям від тварин-господарів.

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Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

«14 грудня влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування (набір біохімічних методів встановлення послідовності нуклеотидних основ – УНІАН) вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2, носіями якого є не менше 1 000 людей (станом на 13 грудня). Зараз тривають дослідження для розуміння його впливу на клінічну картину та громадське здоров’я», - йдеться в повідомленні.

За інформацією від ВООЗ і CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань в США), цей варіант SARS-CoV-2 характеризується набором мутацій білка шиповидного відростка.

У ЦГЗ зауважили, що деякі з цих мутацій вже були виявлені в інших регіонах світу, але про таке їх поєднання за межами Великої Британії поки не повідомляли. Наразі близько 30 країн Європи вже припинили сполучення з Великою Британією, аби запобігти поширенню нового штаму вірусу.

Вказується, що за останні тижні Велика Британія зіткнулася зі швидким поширенням COVID-19 у південно-східній Англії, що зумовило посилення епідеміологічних і вірусологічних розслідувань.

«Новий варіант SARS-CoV-2 визначається множинними мутаціями спайк-білків (білків-шипів) - у дуже важливій та несподіваній частині вірусу», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що незвично велика кількість мутацій спайк-білків та інші геномні властивості нового варіанта SARS-CoV-2 свідчать про те, що цей варіант з’явився не через поступове накопичення мутацій у Великої Британії.

Центр громадського здоров’я МОЗ України переконаний, що «програми вакцинації від COVID-19 навряд чи могли призвести до появи нового SARS-CoV-2, адже спостережуване збільшення не збігається в часі з початком вакцинації. Новий штам SARS-CoV-2 з’явився до початку кампанії з вакцинації у Великобританії у вересні 2020 року, а потім циркулював серед населення до середини листопада 2020 року».

У ЦГЗ відзначили, що одним із можливих пояснень виникнення нового варіанта SARS-CoV-2 є тривала інфекція в одного пацієнта з імуносупресією. Така тривала інфекція може призвести до накопичення мутацій із підвищеною швидкістю.

«Іншим можливим поясненням можуть бути процеси адаптації вірусу, що відбуваються в різних сприйнятливих видів тварин, а потім передаються людям від тварин-господарів. Є дані про схожість шипового протеїну зі штамом вірусу, виявленим у норок із Данії», - додали у відомстві.

Новий вид коронавірусу: що відомо

14 грудня стало відомо, що у Великій Британії виявили нову мутацію коронавірусу. 19 грудня прем'єр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що новий вид коронавірусу може бути заразнішим на 70%.

Велика Британія ввела в Лондоні і в частині Англії жорсткий локдаун (так званий карантин четвертого рівня).

На цьому тлі все більше країн припиняють авіасполучення з Великою Британією. Зокрема Данія закрила повітряний простір для літаків з Великої Британії на 48 годин, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, які подальші заходи потрібні, повідомив глава МОЗ Магнус Хеуніке в Twitter. Польща скасувала польоти літаків з Великої Британії з півночі понеділка, написав прес-секретар польського уряду Петро Мюллер в Twitter. Дата відновлення рейсів не уточнюється. Всього обмеження на авіасполучення з Великою Британією і країнами, де була зареєстрована нова мутація, ввели понад 20 держав.

Україна планує закрити авіасполучення з Великою Британією.

Тим часом, "британський" різновид коронавірусу вже зафіксований в Італії.

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Автор: Костянтин Гончаров