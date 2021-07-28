Постраждалі діти були госпіталізовані у зв'язку з тяжкими захворюваннями нирок і цукровим діабетом.

Фахівці виявили ряд порушень у постачальника їжі, якою п'ятеро дітей отруїлися в одеській лікарні.

Як повідомили журналістам у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, групова харчова токсикоінфекція зафіксована серед дітей, які перебувають на лікуванні в нефрологічному відділенні Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Загалом отруїлися п'ятеро дітей у віці від 4 до 15 років. До обласної лікарні для лікування основних хвороб потерпілі надійшли 16-23 липня.

Клінічні ознаки (загальна слабкість, температура до 37,8 С, блювота) отруєння у них з'явилися 25 липня після вживання у відділенні готових страв. Постачальник харчування - ТОВ "Харчування Плюс", яке готує їжу на базі харчоблоку Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я (вул.Академіка Воробйова, 9).

Читайте такожПерший померлий від штаму "Дельта" був лікарем і не виїжджав з України – головний санлікарЯк зазначається, при обстеженні харчоблоку виявлено ряд порушень. Зокрема, відсутні документи, що підтверджують безпеку та якість продовольчої сировини та харчових продуктів. Також не дотримуються гігієнічні вимоги до технологічних процесів приготування страв, а саме: технологічне і холодильне обладнання застаріле, кухонний посуд і обробний інвентар необхідно замінити.

Крім того, не дотримується санітарний режим - стан приміщень незадовільний, їх частина потребує ремонту, не створені умови для відокремленого зберігання особистого та санітарного одягу й інше.

В даний час фахівці управління держустанови "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України" продовжують розслідування. Для лабораторних досліджень відібрані проби харчових продуктів, змивів, матеріал від хворих та працівників закладу.

Отруєння дітей в лікарні Одеси: що відомо

В Одеській обласній дитячій лікарні п'ятеро дітей отруїлися їжею. Потерпілі перебувають у медзакладі на стаціонарному лікуванні.

Вчора в поліції заявили, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Автор: Лариса Козова