В Одесі п'ятеро дітей отруїлися їжею в лікарні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За попередніми даними, діти віком від 4 до 14 років отримали харчове отруєння після вживання їжі в їдальні дитячого медичного закладу, в якому перебували на стаціонарному лікуванні.
"Дітям надано невідкладну медичну допомогу. За даним фактом проводиться перевірка", - констатували в поліції.
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У поліції уточнили, що НП сталася в дитячій обласній клінічній лікарні. Маленькі пацієнти відчули себе зле після того, як їх нагодували обідом від фірми-постачальника.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі "замінували" мерію. Рятівникам довелося евакуювати близько 200 осіб.
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