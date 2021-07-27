В Одеській області, де раніше отруїлися постояльці дитячого оздоровчого табору, знову стався спалах кишкової інфекції.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
В результаті 9 з 90 відпочиваючих дітей віком до 15 років опинилися в інфекційному відділенні Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні.
Читайте такожЛікар поділилася алгоритмом дій для батьків при отруєнні дитини (відео)Всі вони приїхали з Києва. У них попередньо діагностували гострий гастроентероколіт. Про стан постраждалих дітей не повідомляється.
Зазначається, що діти відпочивали в готелі Bugaz Sea View, розташованому в Грибівці.
Вважається, що вони отруїлися, харчуючись в ресторані готелю. У зв'язку з цим розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування.
Варто зазначити, що харчові отруєння — досить поширене явище на одеських курортах в літній час. Наприклад, на початку червня з оздоровчого табору в селищі Сергіївка надійшло понад 30 скарг на отруєння, а 6 дітей та медсестра були госпіталізовані.
А цього місяця в Чорноморську харчове отруєння отримали шестеро вихованців дитсадка, з яких троє потрапили до лікарні в середньотяжкому стані.