Доплата передбачається у розмірі 20% посадового окладу.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення з 1 січня оплати праці медичних працівників закладів освіти.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийнято без обговорення.

Рішення прийнято без обговорення.

Як йдеться у проекті постанови, запроваджується з 1 січня 2021 року до відміни карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширенню COVID-19, доплата за роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я медпрацівникам закладів освіти державної та комунальної форм власності в розмірі 20% посадового окладу.

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Автор: Леся Лещенко