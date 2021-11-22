Народний обранець поділився, що працюватиме онлайн.

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан захворів на COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook.

"Друзі, сьогодні поповнив статистику хворих короновірусом. Півтора року тримався, вірус якось обходив стороною після численних контактів із людьми, яким згодом діагностували ковід. Але епідемія - річ підступна, ніколи не знаєш, чого чекати. Так і в мене: живеш, працюєш, на здоров'я не скаржишся, аж раптом розумієш, що не відчуваєш запахів", – написав парламентар.

Читайте такожКоронавірус у Раді: названо число хворих нардепівВін додав, що пройшов повний курс вакцинації і впевнений, що перенесе хворобу в легкій формі.

"Відсьогодні буду на самоізоляції. Усі справи та робочі моменти намагатимуся вести онлайн", – повідомив Мокан.

Раніше низка "слуг народу" хворіли на коронавірус, зокрема, колишній глава партії "СН" Олександр Корнієнко й екс-спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, на початку листопада народний депутат України I-VIII скликань Верховної Ради Юхим Звягільський потрапив до лікарні через коронавірус. Екс-нардеп перебував у реанімації в київському Інституті серця. Пізніше стало відомо, що Звягільський помер.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковська