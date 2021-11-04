Стан госпіталізованого стабільний, повідомив народний обранець.

Народний депутат України І-VIII скликань Верховної Ради України Юхим Звягільський потрапив до реанімації через COVID-19.

Про це у коментарі УНІАН з посиланням на помічника Звягільського повідомив народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Юлій Іоффе.

Помічник Звягільського телефоном підтвердив Іоффе, що в екс-депутата ускладнення через COVID-19, він знаходиться в лікарні у Києві у стабільному стані.

Читайте такожСтало відомо, у якому стані перебував хворий на коронавірус Разумков"Помічник відповів, що він в реанімації в Інституті серця. Стан стабільний", – зазначив Іоффе.

Нагадаємо, Юхиму Звягільському 88 років.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив, що станом на 18 жовтня коронавірус було діагностовано у двох народних обранців та вісьмох членів Апарату парламенту.

Коронавірус в Україні 3 листопада знайшли у 27 377 осіб – це новий антирекорд, одужали 12 464 особи, а померли 699 пацієнтів.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні минулого року. З початку пандемії COVID-19 в нашій державі діагностовано у 3 006 463 осіб, одужали 2 479 138 захворілих, а померли – 70 146.

Автор: Таня Поляковська