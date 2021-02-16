Дитина народилася недоношеною / фото ua.depositphotos.com

У Дарницькому районі жінка народжувала дитину вдома, а лікарю довелося приймати пологи по Skype.

Про це у Facebook повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

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"Бригада ЕМД виїхала до 26-річної жінки, яка народжувала вдома, пологи "приймав"лікар по Skype", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, немовля народилося недоношеним на 36 тижні. Мати на обліку жіночої консультації не перебувала. Бригаду швидкої викликав чоловік породіллі. 

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Автор: Катерина Лиманська