Дитина народилася недоношеною / фото ua.depositphotos.com
У Дарницькому районі жінка народжувала дитину вдома, а лікарю довелося приймати пологи по Skype.
Про це у Facebook повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
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"Бригада ЕМД виїхала до 26-річної жінки, яка народжувала вдома, пологи "приймав"лікар по Skype", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, немовля народилося недоношеним на 36 тижні. Мати на обліку жіночої консультації не перебувала. Бригаду швидкої викликав чоловік породіллі.
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