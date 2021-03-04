Наразі по всій країні задіяно 45 мобільних бригад з імунізації.

За минулий тиждень вакцину отримали майже 10 тисяч українців. На сьогодні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти – тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих.

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Про це у Facebook повідомив голова комітету ВР з питання здоров’я нації Михайло Радуцький. За його словами, протягом минулої доби щеплення отримали 2680 осіб. Найменше – у Закарпатській області (лише 30 людей), найбільше – у Дніпропетровські (350).

Наразі задіяно 45 мобільних бригад з імунізації.

«Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих. Один випадок кваліфікований як серйозний та призвів до госпіталізації людини», - зазначив Радуцький.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: Дмитро Захаров