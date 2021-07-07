Наразі у МОЗ очікують на проходження українським сертифікатом технічної відповідності від Єврокомісії.

У Міністерстві охорони здоров'я планують з осені видавати громадянам COVID-сертифікати не лише за допомогою додатку "Дія", а й у медзакладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила генеральна директорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗ Марія Карчевич.

За її словами, наразі у МОЗ очікують на проходження українським сертифікатом технічної відповідності від Єврокомісії для того, щоб можна було оголосити про повноцінний запуск цього функціоналу.

Карчевич розповіла, що поки що такі сертифікати видаються лише за результатами проходження повного курсу вакцинації, а в майбутньому запровадять такі ж сертифікати щодо проходження ПЛР-тестування та одужання після COVID-19.

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"Наразі є два види сертифікатів. Зовнішній сертифікат, який використовується для подорожей до тих країн, з якими Україна погодить взаємне визнання документів з вакцинації, над чим зараз працює Міністерство закордонних справ. Також є внутрішній сертифікат, який може використовуватися у літній період для відвідування масових заходів", - пояснила вона.

За словами очільниці директорату МОЗ, якщо в осінній період епідситуація погіршиться, то спектр використання цього сертифікату будуть розширювати.

"Ми бачимо, що зараз, в літній період, ситуація менш складна. Тим не менше, українцям загрожує штам “Дельта”. Ми розуміємо, що на осінь ситуація буде погіршуватися, тому наше завдання спільно з усіма, хто долучений до вакцинальної кампанії, захистити якомога більше українців", - наголосила Карчевич.

Вона уточнила, що на початку осені такий сертифікат можна буде отримати не лише через додаток "Дія", а й у лікаря в закладі охорони здоров’я, зокрема, у паперовому вигляді.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 липня почалася пілотна експлуатація в тестовому режимі так званих "ковідних сертифікатів". Це документ, який буде генеруватися в застосунку "Дія" або на порталі "Дія". Для того, аби його згенерувати, людина повинна пройти повний курс вакцинації і дати запит в "Дію" для генерування цього сертифікату.

За словами гендиректора Центру громадського здоров'я України Романа Родини, українські COVID-сертифікати визнаватимуться в Європейському Союзі, але багато країн ще не дозволили в'їзд українцям у період пандемії.

5 липня сертифікати стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".

В Україні на сьогодні повністю імунізовані від коронавірусу понад 955,6 тис. громадян.

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Автор: Антоніна Доломанжи