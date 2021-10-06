Експерти заявляють, що нинішня хвиля захворюваності є більш смертоносною і закликають вакцинуватися.

Рівень смертності від COVID-19 в Україні за два тижні збільшився вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Ми очікували, що рівень смертності буде зростати, але меншими темпами. Поки що темпи зберігаються ті самі, які були і минулого тижня. Тобто подвоєння за два тижні відбувається. Зараз приблизно 192 померлих за добу. Два тижні тому ми мали цей показник на рівні 80. Тобто збільшення йде в два рази. У разі збереження поточної динаміки ми зможемо вийти на пікові значення осінньої хвилі минулого року впродовж тижня. Це говорить про те, що зараз хвиля є більш поширюваною, більш смертоносною", - наголосив він.

Ганиченко закликав населення України до вакцинації і наголосив на тому, що будь-яка вакцина від COVID-19 в Україні є ефективною та схвалена ВООЗ.

Читайте такожВ Україні зафіксовано різкий стрибок кількості заражень COVID-19Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора зафіксовано понад 12,6 тис. нових випадків COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 3 тис. 745 осіб та зафіксовано 320 летальних випадків.

Минулої доби проти COVID-19 вакцинували понад 117 тис. українців. Загалом зроблено 13 млн 180 тис. 072 щеплення.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Наталія Хаджі