Разом з тим Данілов вважає невдячною справою давати прогнози щодо подолання поширення коронавірусу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляє, що пік захворюваності на COVID-19, в тому числі у зв'язку з поширенням мутованого варіанта вірусу "Дельта", очікується в кінці жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента.

За його словами, система охорони здоров'я підготовлена таким чином, що сьогодні вже є 80 тисяч ліжок для лікування хворих на COVID-19.

"За нашими прогнозами, пік захворюваності ми очікуємо на кінець цього місяця - початок наступного місяця. Ми вважаємо, що загальна кількість хворих, які одномоментно будуть знаходитись на цих ліжках, буде на рівні 50-55 тисяч чоловік", - заявив Данілов.

Секретар РНБО відзначив, що це буде доволі велике навантаження.

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"Ми сьогодні знаходимося у середині епідемії. Пік ще буде попереду", - зазначив Данілов.

За його словами, з урахуванням прогнозів розповсюдження штаму вірусу "Дельта" та очікування піку захворюваності на кінець місяця, будуть ухвалюватися відповідні рішення стосовно подальшої роботи шкіл, вищих навчальних закладів та інших установ.

Данілов також вважає невдячною справою давати прогнози щодо подолання поширення коронавірусу. Секретар РНБО зазначив, що діти більш вразливі до захворювання на штам коронавірусу "Дельта".

"Батьки мають розуміти, що цей штам "Дельта" вражає більше дітей, ніж штами, які були до цього", - заявив Данілов.

"Коли це закінчиться? Є різні прогнози. Є прогноз, що це може закінчитися на початок літа наступного року, але це така річ, що прогнози є абсолютно невдячними", - наголосив він.

При цьому, він сказав, що нині система охорони здоров'я в Україні підготовлена набагато краще, ніж це було на самому початку спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні зафіксовано 9846 нових випадків COVID-19 за добу. Госпіталізовано 1881 особу та зафіксовано 317 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 469 тис. 856 осіб, одужали – 2 млн 268 тис. 752, померли – 57 тис. 206.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Віталій Саєнко