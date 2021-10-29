Наразі країна перебуває на піку захворюваності.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні після наступного тижня очікується вихід на плато захворюваності COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке триває в Одесі.

"Цей тиждень - це піковий тиждень, коли ми, на жаль, досягли антирекордів у кількості захворілих та госпіталізованих. У той же час, цей тиждень є також рекордним і за вакцинацією людей щодня - понад 292 тис. вакцинованих у день…", - зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі медична система працює на межі своїх можливостей.

"Кисню вистачає, достатньо зроблено кисневих станцій, які генерують кисень на місцях, у лікарнях. Там, де є потреба підвозити кисень, логістика працює і Міністерство охорони здоров’я чітко її дотримується. І так буде й надалі. Я абсолютно переконаний, що ми можемо говорити про забезпечення лікарень киснем всюди, де це необхідно", - підкреслив прем'єр.

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За його прогнозами, минулий, цей та наступний тижні - це пік захворюваності, після якого очікується вихід на плато.

"Але у будь-якому випадку вакцинація - це шлях, яким необхідно рухатися, щоб уникнути пандемії", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 26 тис. 870 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 5 тис. 463 особи; померли - 648.

За вчора, 28 жовтня, в Україні вакциновано проти COVID-19 289 тис. 241 людину. Одну дозу отримали 214 тис. 103 людини, повністю імунізовані - 75 138 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 790 тис. 280 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 292 тис. 521 людина.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антоніна Доломанжи