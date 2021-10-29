Ведуча зазначила, що багато лікарів не поділяють стиль медика та його тон.

В ефірі шоу "Право на владу" його ведуча Наталія Мосейчук емоційно зачитала Facebook-пост лікаря-інтерна Олександрівської клінічної лікарні Михайла Сидоренка.

З цього почався прямий ефір, телеведуча попередила глядачів, що їм доведеться послухати довгий текст.

"Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитись живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки, складені за місяць. І знаєте, що я вам скажу: ця хвиля унікальна, бо вакцини вже є загальнодоступними. Якщо ви потрапляєте в лікарню зараз, то знайте, до вас відразу з порогу буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти. І ще чим ця хвиля унікальна, це тим, що це "Дельта" і вона поводить так само, як і інші штами, але швидше. Місця в реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже неможливо перевантажити. Бо на одного поступаючого пацієнта завжди знайдеться труп.

Читайте такожЛікар присоромив політиків за сварки через COVID і покликав їх у лікарню виносити трупи (відео)Пам'ятаю, взимку була ситуація, що чоловік просидів 2 години на приймальному з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався. Зараз цю ситуацію важко уявити, бо ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів. Коли ви потрапите в палату, на вас натягнуть маску, з часом від низької сатурації у вас поїде дах і ви будете зривати цю маску, намагатиметесь встати, можливо, впадете і зламаєте собі якусь кістку. Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть ваші руки і ноги до ліжка. І тоді про вас забудуть, ви захочете в туалет, ви захочете води, ви будете видавати якесь незрозуміле мичання з-під маски, але на вас не звертатимуть уваги.

Періодично до вас приходитиму я, підніматиму вас, підкладаючи холодну рентгенівську касету під спину, намагатимусь розшифрувати, що ви мені намагаєтесь промукати крізь ту маску, але, найімовірніше, я вас теж не зрозумію. Коли ви помрете, вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують у чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потаскану каталку і вивезуть в коридор. Далі ваш лікар вийде з відлілення, де стоятимуть ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте, наскільки це явище вкарбовується у пам'ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко.

Вакцинація - це вже далеко не вибір кожного, зараз це усе одно, що громадський обов'язок. Не дозволяє ваша вперстість, не вірите? Підійдіть до будь-якого відділення реанімації і постійте трошки, так будуть плакати ваші близькі, на них вам теж байдуже?", - навела повністю слова Сидоренка Мосейчук.

Свій пост при цьому лікар супроводив фотографією померлих від коронавірусу людей у чорних поліетиленових пакетах.

Ведуча зазначила, що багато лікарів не поділяють стиль медика й тон, але він обрав таку комунікаційну модель для того, щоб достукатися до людей, це його право.

"Ми мусимо сказати йому "Спасибі" за цю роботу, не переслідувати, не робити з цього булінг", - наголосила телеведуча "Права на владу".

Як повідомлялося, в Україні за добу 28 жовтня виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус - 26 тис. 870, померли 648 людей.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко