На цьому тижні планується розглянути звернення МОЗ щодо переходу країни із "зеленого" до "жовтого" рівня епіднебезпеки.

Україна може перейти до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки вже з наступного тижня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Україна працює по постанові, якою встановлено адаптивний карантин. Сьогодні у нас відбулося декілька урядових зустрічей та нарад, які чітко показують, - Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну із "зеленого" рівня епідемічної небезпеки в "жовтий". Ми від МОЗ подали відповідне клопотання до Кабінету міністрів. На цьому тижні відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. І скоріше за все, що з наступного понеділка Україна перейде до "жовтого" рівня епіднебезпеки", - пояснив очільник МОЗ.

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Ляшко нагадав, що відповідно буде встановлено додаткові обмеження, що передбачені для "жовтого" рівня, та які стосуються передусім проведення масових заходів.

"У нас адаптивний карантин передбачає, що ми з "зеленого" рівня виходимо відразу в "жовтий" на території всієї країни. В подальшому, коли застосовується "жовтий", то відбувається регіональний поділ", - додав він.

Міністр також підкреслив, що наразі в жодному регіоні країни немає підстав для переходу до "червоного" рівня епіднебезпеки.

Ситуація з коронавірусом в Україні

5 вересня в Україні було виявлено 773 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 635 осіб, 18 осіб померли.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 298 тис. 307 осіб; одужали - 2 млн 213 тис. 177; 54 тис. 001 померли.

Проти коронавірусної хвороби повністю імунізовані більш як 4,2 млн українців.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин – країна поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону" зони. У "зеленій" зоні найслабший карантин, а в "червоній" – найбільш суворий. Поки вся територія України перебуває в "зеленій" зоні.

Автор: Леся Лещенко