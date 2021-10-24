Німецький уряд схвалив передачу третім державам 100 млн доз вакцин від COVID-19, розроблених різними виробниками.

Німеччина безоплатно надала Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу COVID-19 AstraZeneca.

Про це повідомляє DW.

Згідно з повідомленням, Німеччина надала різним країнам 7,6 млн доз антикоронавірусної вакцини AstraZeneca. Найбільше отримав В'єтнам – 2,6 млн доз, Україна отримала (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна – по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн).

Читайте такожВ Україну до кінця року надійде ще мінімум 16 мільйонів доз вакцин від COVID-19 – ЛяшкоЩе 350 тисяч доз повинні відправити до Таїланду. А починаючи з жовтня, всі надходження до Німеччини вакцини від виробника Johnson & Johnson відразу передаються в програму COVAX.

Крім того, ще 10 млн доз передані в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів COVAX, ініційовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

В цілому уряд ФРН схвалив передачу третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників, який повинні в основному розподілятися через COVAX.

Німеччина також вклала 2,2 мільярда євро в глобальні програми по боротьбі з коронавірусом, з них 1,6 млрд безпосередньо в різні ініціативи ВООЗ.

Нагадаємо, з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 млн 890 тис. 454 особи, повністю імунізовані й отримали дві дози 6 млн 963 тис. 577 осіб. Всього зроблено 15 млн 854 тис. 29 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Бекета