Коронавірус за добу забрав 386 життів.

Коронавірус не зменшує обертів в Україні. Станом на ранок 24 жовтня зафіксували 20791 новий випадок COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ в Telegram-каналі.

Серед нових пацієнтів - 1533 дітей та 237 медичних працівників.

Крім того, за минулу добу госпіталізовано 5924 людини. При цьому COVID-19 забрав 386 життів, але одужали - 6081 людина.

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захворіло - 2769405 осіб;

одужали - 2375776 осіб;

летальних випадків - 63 872;

проведення ПЛР-тестів - 13986710.

Ситуація з вакцинацією в Україні

За минулу добу 177730 осіб отримали щеплення від COVID-19, з них одну дозу отримали 129530 осіб, а повністю вакциновані - 48200 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 8890454 людини, з них отримали одну дозу - 8890452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6963577 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 15854029 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня-невакциновані.

Вакцинація-це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Ситуація з коронавірусом станом на 23 жовтня

Станом на ранок, 23 жовтня, в Україні підтвердили ще 23 229 нових випадків коронавірусу. Серед нових хворих - 1 777 дітей та 438 медпрацівників.

5 362 хворих госпіталізували в п'ятницю з ускладненнями від недуги, 483 людини померли, а 8 330 одужали.

Автор: Анастасія Горбачова