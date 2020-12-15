Міністр наголосив, що справедлива зарплата для лікарів становить 23 тис. грн на місяць.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медична система України під загрозою існування, збільшення видатків на охорону здоров’я є питанням національної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу.

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«Сьогодні відбудеться голосування за проект закону про державний бюджет на 2021 рік. Вже сьогодні ми зрозуміємо, чи у пріоритеті для народних обранців наше з вами здоров'я, чи цінується праця медичних працівників. За останній рік ми багато чули слів подяки медичним працівникам за ту боротьбу, яку вони ведуть кожного дня за наше життя. Мені дуже цікаво, як ці слова відобразяться у конкретних справах», - заявив Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що все частіше українські лікарі заглядають на сайти, де пропонують роботу за кордоном, бо знають, що поїхавши працювати у будь-яку європейську країну, вони отримуватимуть у десятки разів більшу заробітну плату, ніж в Україні.

Степанов відзначив, що «зарплата медика в Україні на рівні виплат по безробіттю, зарплата лікаря в Польщі - близько 2,5 тисяч євро. Наші лікарі обороняють наших громадян на медичному фронті, без перебільшення наші медичні працівники - це наше медичне військо, яке захищає країну. Ми маємо гідно оцінювати їхню роботу», - заявив він.

«Медична система України під загрозою існування, я це дуже добре усвідомлюю і хочу, щоб це усвідомив кожен - навіть тисяча сучасних лікарень просто будуть нам не потрібні, якщо там не буде медичних працівників», - додав міністр.

«Я вважаю, що це питання національної безпеки. Стаючи депутатами, ви брали на себе відповідальність перед українцями, за їхню безпеку, за створення умов для їхньої роботи та гідного життя. Зараз середня зарплата лікаря становить 9 тис. грн, людини від якої залежить життя іншої людини… середній медичний персонал отримує близько 7 тис. грн, а молодший - близько 5 тис.», - зауважив він.

Натомість МОЗ ініціює підвищення зарплат лікарів до 23 тис. грн, до 17 тис. грн - середнього медперсоналу і до 12 тис. грн - молодшого.

Розгляд у ВР держбюджету-2021

15 грудня Верховна Рада України розгляне у другому читанні проект закону «Про державний бюджет України на 2021 рік».

МОЗ просило уряд і парламент передбачити у держбюджеті на 2021 рік на сферу медицини 225 млрд грн.

28 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд не підтримав ініційоване МОЗ збільшення видатків на медицину у проекті держбюджету-2021.

У Національній службі здоров’я заявили, що передбачених у проекті держбюджету на наступний рік коштів на Програму медичних гарантій не вистачать на лікування пацієнтів з COVID-19 та вакцинацію.

Степанов неодноразово закликав народних депутатів під час розгляду держбюджету-2021 збільшити видатки на медицину.

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Автор: Костянтин Гончаров