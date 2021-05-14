Найближчими вихідними до кабінетів щеплень можуть звертатися майже 24 тисячі українців.

У найближчі вихідні в кабінетах для щеплень вакцинуватися від коронавірусу зможуть українці старше 65 років, які раніше записалися в додатку "Дія".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

Він уточнив, що вакцинацію проводитимуть препаратом AstraZeneca, який знаходиться в кабінетах щеплень.

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"Що стосується програми "Дія" і вакцинації всіх людей, які записалися, саме на вихідних - це була моя пропозиція, щоб ми у вихідні дні поза етапами вакцинації почали це робити. Потім було відповідне доручення прем'єр-міністра, щоб ми це почали вже цими вихідними. Технічно ми почнемо вакцинувати 23,5 тисячі громадян, які зареєструвалися в "Дії", але за віком 65+", - розповів міністр.

За його словами, в Київській області зараз залишилася невелика кількість цієї вакцини, а в столиці "ще є".

Вакцинація на вихідних: подробиці

11 травня президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова вакцинувати від COVID - 19 у вихідні дні тих, хто записаний в лист очікування на вакцинацію через додаток"Дія".

Пізніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що всіх бажаючих, хто є в електронній черзі можуть вакцинувати від коронавірусу в найближчі вихідні - 15-16 травня.

Згодом головний санлікар Віктор Ляшко уточнив, що в найближчі вихідні вакцинуватися від коронавірусу в пунктах вакцинації зможуть українці старше 65 років, які записалися в чергу через додаток"Дія".

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Автор: Юрій Годован