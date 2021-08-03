Антитіла є не єдиною ланкою захисту від COVID-19, а тести часто дають різні й вкрай неточні результати.

Робити тести на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, щоб дізнатися, чи є імунний захист від нього, не має сенсу. Спеціалісти дали пояснення та розвінчали цей міф.

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, у МОЗ пояснили, що тести, якими вимірюють рівень антитіл, не стандартизовані. Різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, різні одиниці вимірювання, тест-системи різної точності та чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні й вкрай неточні результати.

"Антитіла є не єдиною ланкою захисту від COVID-19. Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше та яку тест на антитіла не визначить. Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або, навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але гарний захист з’явиться лише тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету", - зазначили в міністерстві.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що темпи вакцинації в Україні зараз перевищують середньосвітові.

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Автор: Леся Лещенко