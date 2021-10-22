Щодня їхніми послугами могли скористатися 3-5 клієнтів, заплативши від 725 до 1800 грн.

У столиці викрили працівників лабораторії, які видавали COVID-сертифікати без здачі аналізів.

Як повідомив Відділ комунікації поліції Києва, організував злочинний бізнес лікар, який підшукував клієнтів сам або за допомогою посередників. Також допомагали йому медсестри.

За схемою спільники діяли протягом кількох місяців. Щодня послугами спільників могли скористатися 3-5 клієнтів, заплативши від 725 до 1800 грн.

Як розповів заступник начальника – начальник слідчого управління столичного главку Дмитро Шумейко, у пошуках охочих отримати сертифікат без проходження ПЛР-тестування медику допомагали двоє посередників, а далі від цього залежала ціна послуги.

Читайте такожЛяшко: небезпеку штаму "Дельта" бачать усі, окрім "ковідіотів і антивакцинальників"Неправдиві дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних вносили медсестри, які у подальшому друкували готовий документ та отримували за це гроші.

У ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи та проживання фігурантів, звідки вилучили сертифікати, готові до видачі, гроші, комп’ютерну техніку, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

Порушникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Після проведення необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію.

Вас також можуть зацікавити новини

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Інна Андаліцька