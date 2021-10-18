За прогнозами міністерства, нова хвиля коронавірусної хвороби поступово спадатиме наприкінці 2021 року та у першому кварталі 2022 року.

З кінця жовтня до середини листопада в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, наразі Україна ще не перебуває на піку захворюваності на COVID-19.

"Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються за прогнозами в кінці жовтня і до середини листопада із поступовим спадом до кінця року і у першому кварталі 2022 року", - розповів Кузін.

На його думку, теперішня статистика - це початок активної хвилі і зростання захворюваності.

"Але тягар цієї хвилі і те, наскільки великою вона буде для України, залежатиме від відповідальної поведінки кожного з нас", - зазначив головний санлікар.

Він вчергове наголосив на необхідності вакцинації проти COVID-19 та дотримання протиепідемічних заходів.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Кузін заявив, що в Україні спостерігається надзвичайно стрімке поширення COVID-19.

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Лише за минулий тиждень було виявлено 105 тис. нових випадків захворювання, і це на 11% більше, аніж тижнем раніше. Померли минулого тижня 2,3 тис. українців, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Наразі зайняті 57% лікарняних ліжок, які призначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Минулої доби, 17 жовтня, в Україні зафіксовано 9 тис. 524 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 3 тис. 127 осіб, померли від ускладнень хвороби – 177.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 644 тис. 694 особи, одужали – 2 млн 329 тис. 418, померли – 60 тис. 810. Медики провели 13 млн 581 тис. 768 ПЛР-тестувань.

Автор: Антоніна Доломанжи