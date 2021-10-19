Разом з тим в Україні впродовж минулої доби на коронавірус захворіли 15 579 людей. Найбільше - в Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

В Україні за добу, 18 жовтня, виявили 15 579 нових випадків коронавірусного захворювання. Серед виявлених хворих – 1 309 дітей і 282 медпрацівники.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

До лікарень госпіталізували 2 852 людей, одужали — 7 776 пацієнтів. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 538 пацієнтів - це найбільша кількість смертельних випадків. Попередній рекорд летальних випадків було встановлено 7 квітня, тоді ця цифра досягала максимальної позначки у 481 смерть.

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Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) та Львівській (959) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 2 660 273 випадки COVID-19. З них 61 348 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 337 194 — одужали.

Нагадаємо, науковці порахували, що пандемія COVID-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя в Західній Європі після Другої світової війни.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 118 195 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 60 679, методом ІФА — 13 814. Також зробили 43 702 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 13,6 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні минулої доби 193 069 людей вакциновано проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані - 83 402.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 065 тис. 762 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 573 тис. 564. Загалом проведено 14 млн 635 тис. 480 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Катерина Гірник