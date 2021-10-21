У важкому стані у лікарнях міста перебувають майже 2 тис. пацієнтів, на ліжках інтенсивної реанімації – 256 хворих, 33 людини підключені до ШВЛ.

Києві на сьогодні завантаженість ліжок для прийому хворих на COVID-19 складає вже більше 50%.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ситуація із захворюваністю на COVID-19 у столиці досить складна. Щодня ми фіксуємо понад тисячу нових випадків захворювання. Дуже стрімко заповнюються лікарні хворими, які потребують кисневої підтримки. Сьогодні понад 50% ліжок, які підготувало місто для прийому хворих на COVID-19, вже зайняті. Загалом у важкому стані у лікарнях перебувають 1919 пацієнтів, на ліжках інтенсивної реанімації – 256 хворих, 33 пацієнти підключені до апарату штучної вентиляції легень, кисневої підтримки потребують 2195 хворих. Це не просто цифри, це – людські життя, які у цю хвилину рятують лікарі", – зазначив Поворозник.

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Він підкреслив, що переважна більшість госпіталізованих – невакциновані, і помирають в абсолютній перевазі нещеплені пацієнти.

"Вкотре наголошую: вакцинація – єдиний дієвий спосіб уберегти себе від важкого перебігу хвороби. Не чекайте, коли у столичних центрах вакцинації будуть стояти черги, як у тих містах, які вже у "червоній" зоні", – закликав Поворозник.

Він нагадав, що вакцинуватися можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу або зареєструватися через систему helsi.me.

Поворозник повідомив, що за останню добу у Києві зроблено 21 тис. 425 щеплень. Загалом же у місті зроблено 2 004 572 щеплення від COVID-19, дві дози вакцини вже отримали 1 000 257 киян.

Чиновник нагадав, що у столиці працює 21 міні-вакцинальний центр на базі закладів охорони здоров’я, 148 пунктів щеплень, 53 мобільні бригади та Центр масової вакцинації. Також вакцинуватися можна у 32 тимчасових вакцинальних пунктах великих торгівельних центрів столиці та Центрів надання адміністративних послуг. Усі вони забезпечені вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

Як повідомляв УНІАН, вчора мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ на порозі "червоної" зони епіднебезпеки через поширення COVID-19.

Автор: Інна Андаліцька