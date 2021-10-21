Більше, ніж в нашій країні, хворих на коронавірус померло тільки в США і Росії.

Хоча за минулу добу смертність від коронавірусу в Україні зменшилася, наша країна піднялася на одне місце в антирейтингу за цим показником і увійшла до трійки світових лідерів.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Worldometers.

19 жовтня в Україні померло 495 хворих на коронавірусну інфекцію - це на 43 менше, ніж днем раніше.

Однак це виявилося одним з найвищих показників у світі, де загалом за вказану добу померли понад 7,5 тис.хворих. Більше - лише в США (2005) і Росії (1028).

Крім того, незначно обігнавши Німеччину, Україна увійшла до п'ятірки країн, де вірус поширюється з найбільшою швидкістю. Зараз вона виглядає наступним чином:

США - 80 425 випадків за добу; Велика Британія - 49 139; Росія - 34 073; Туреччина - 29 760; Україна - 18 912.

Читайте такожЛікар пояснила, чому вакциновані українці заражаються коронавірусомЗагалом позавчора в усьому світі офіційно було зареєстровано понад 454 тис. випадків COVID-19.

Як вже повідомляв УНІАН, станом на 20 жовтня в "червоній" зоні епіднебезпеки знаходяться вже п'ять регіонів України: Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. Однак найближчим часом до них можуть приєднатися ще сім: Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська.

Автор: Станіслав Кожемякін