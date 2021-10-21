Хоча за минулу добу смертність від коронавірусу в Україні зменшилася, наша країна піднялася на одне місце в антирейтингу за цим показником і увійшла до трійки світових лідерів.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Worldometers.
19 жовтня в Україні померло 495 хворих на коронавірусну інфекцію - це на 43 менше, ніж днем раніше.
Однак це виявилося одним з найвищих показників у світі, де загалом за вказану добу померли понад 7,5 тис.хворих. Більше - лише в США (2005) і Росії (1028).
Крім того, незначно обігнавши Німеччину, Україна увійшла до п'ятірки країн, де вірус поширюється з найбільшою швидкістю. Зараз вона виглядає наступним чином:
- США - 80 425 випадків за добу;
- Велика Британія - 49 139;
- Росія - 34 073;
- Туреччина - 29 760;
- Україна - 18 912.
Читайте такожЛікар пояснила, чому вакциновані українці заражаються коронавірусомЗагалом позавчора в усьому світі офіційно було зареєстровано понад 454 тис. випадків COVID-19.
Як вже повідомляв УНІАН, станом на 20 жовтня в "червоній" зоні епіднебезпеки знаходяться вже п'ять регіонів України: Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. Однак найближчим часом до них можуть приєднатися ще сім: Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська.