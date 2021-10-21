Сатурація хворих має бути не нижче 94.

В Україні офіційно дозволили виписувати із лікарень пацієнтів, які залежать від кисню.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Аби отримати кисневий концентратор додому після виписки потрібно, щоб сатурація у пацієнта була не нижче 94.

Повідомляється, що без декларації з сімейним лікарем кисневий концентратор отримати не вийде. Щоб отримати кисневий апарат потрібно, аби лікар зі стаціонару зв'язався з сімейним лікарем пацієнта і переконався, що є вільний концентратор.

Після того, як сімейний лікар з пацієнтом підписую окремий договір, він має навчити рідних хворого правильно користуватися кисневим апаратом.

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Концентратор можна використовувати до того часу, поки сатурація хворого не підніметься до 98 і буде триматися на цій позначці добу без апарата. Вже після цього пацієнт має самостійно повернути концентратор у лікарню.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 20 жовтня коронавірус діагностовано у 2 679 185 осіб, одужали 2 344 799 пацієнтів, а померли 61 843 пацієнти.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давигора