Голова комісії наголосив, що альтернативи вакцинації поки немає.

Голова комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого COVID-вакциною Pfizer українця пов’язана з американським препаратом.

Про це він заявив в ефірі Україна 24.

Комісаренко зауважив, що на сьогодні Pfizer є однією з найкращих вакцин. Тому цей випадок, вважає експерт, прикує увагу всього світу.

Він зазначив, що поки невідомо обставини смерті громадянина, тому висновків найкраще уникати: «Для цього необхідно провести детальне обстеження цієї людини патологоанатомом, а потім визначити причину смерті, тому що людина, звичайно, могла померти і без всякої вакцинації. Ми знаємо, скільки буває випадків: молоді люди, зупинка серця, аритмія, ще якісь причини. Тобто, треба бути переконаним, що це пов’язано з вакцинацією. Я думаю, у всьому світі цей випадок буде дуже детально аналізуватися».

Читайте такожВ Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти штам "Дельта"Комісаренко зауважив, що випадки тромбозу – «два на мільйон» – раніше фіксували після щеплення AstraZeneca, у Pfizer «цей відсоток був іще нижчим».

«Pfizer вважається однією з найбезпечніших вакцин. І я думаю, забігаючи наперед, що це не пов’язано з вакцинацією», – заявив голова комісії.

Також він наголосив, що альтернативи вакцинації поки немає.

У ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.

Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області.

Примітка: у МОЗ зазначають, що за протоколами розслідування летальних випадків після щеплення, жоден з них не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19!!!

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Автор: Яна Ставська