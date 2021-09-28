У містах, де відсоток щепленого педскладу не менше 80%, не закриватимуть на карантин через COVID-19.

Вакцинація викладачів в Україні прискорилася. Найбільше щеплених педагогів у Києві та східних областях.

Про це розповіла заступник міністра освіти Віра Рогова ефірі "Сніданку з 1+1".

За її словами, на дистанційній формі навчання зараз знаходиться на чверть менше шкіл, ніж було минулого тижня, коли Україна опинилася в "жовтій" зоні. Продовжити очне навчання змогли тільки ті школи, де було 80% вакцинованого педколективу.

При цьому вона вказала, що найбільше щеплених педагогів у Києві, а також у східних областях. Найменше - у Вінницькій, Одеській області та в західних регіонах, де на дистанційці більше 40% шкіл.

Читайте такожCOVID-вакцинація в Україні: з часу оголошення "жовтої зони" кількість введення перших доз зросла майже на 25%"Рівень відповідальності наших педагогів дуже високий. Ми говоримо про ті області, які вже досягають рівня понад 80% вакцинації, хоча б однією дозою. Зрозуміло, що якщо це буде обов'язково, то ми зобов'язані виконувати норми законодавства", - зазначила Рогова.

Згідно з останнім рішенням уряду, в "червоній" зоні працюватимуть дитячі садки та початкова школа незалежно від рівня вакцинації персоналу педагогів, хоча раніше передбачалося, що це буде можливим за умови вакцинації 100% персоналу.

Як повідомляв УНІАН, МОЗ планує ввести обов'язкову вакцинацію для людей певних професій. До переліку, який планує скласти МОЗ, входять, зокрема, освітяни та чиновники.

22 вересня Кабінет міністрів підтримав введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Європейський суд з прав людини цього року підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і не порушує прав людини.

На сайті Федерації профспілок України оприлюднили документ з попереднім переліком професій для обов'язкового щеплення, яке підготувало МОЗ.

Автор: Анастасія Горбачова