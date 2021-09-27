До цього списку МОЗ пропонує включити працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

В Україні запроваджують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для представників окремих професій.

Так, на сайті Федерації профспілок України оприлюднили документ із попереднім переліком професій для обов'язкового COVID-щеплення, який підготувало МОЗ.

Наразі до списку входять працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій;

закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Зазначається, якщо працівники вказаних сфер відмовляться від COVID-щеплення, то їх відсторонять від виконання обов'язків.

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У МОЗ пояснюють, що такий підхід вже передбачено чинним законодавством України. А ще у квітні цього року Європейський суд з прав людини підтвердив положення національного законодавства, що "обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах" та "не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод".

"Вказаний перелік може бути розширено в залежності від епідеміологічної ситуації, пов'язаної із поширенням коронавірусу", - сказано в тексті документу.

Наголошується, що документ ще підлягає обговоренню і цей список може бути доповненим, а офіційне його оприлюднення варто чекати уже цього тижня.

Попередній список професій, які змусять робити COVID-щеплення

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав протокольне рішення щодо впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

"Пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Зокрема, ст. 12 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко