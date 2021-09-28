За поточних темпів щеплення проти COVID-19 наявних в Україні вакцин вистачить щонайменше до кінця 2021 року.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що в Україні принаймні першою дозою проти COVID-19 вакциновано 22% дорослого населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, Київ залишається лідером і за темпами вакцинації, і за її рівнем.

Зокрема, вже 36% киян вакциновані повністю від COVID-19.

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"А в середньому в Україні ми зараз бачимо 22% дорослого населення, вакцинованого принаймні однією дозою. Тут позитивний момент у тому, що Україна знову виходить на хороший рівень вакцинації. Додатково 1,5% дорослого населення України за останній тиждень вакциновано. Це непогані темпи, які відповідають та перевершують станом на зараз світові та європейські темпи", - зазначив він.

За даними KSE, наразі, окрім Києва, найвищий рівень вакцинації спостерігається у Полтавській та Київській областях, де першою дозою щепили 29% та 28% населення відповідно, а повний курс вакцинації пройшли 23% та 24% відповідно.

Ганиченко підкреслив, що навіть такі непогані темпи вакцинації необхідно нарощувати далі.

"У відсотковому плані за останній тиждень темпи вакцинації зросли на 5%, а середня кількість щеплень на добу наразі становить 112 тис. Насправді ми очікуємо, що з наступного тижня цей відсоток має пришвидшитися і ми маємо побачити нові рекорди добової кількості щеплень", - сказав він.

Експерт додав, що за поточних темпів щеплення проти COVID-19 наявних в Україні вакцин вистачить принаймні до кінця 2021 року.

Як писав УНІАН, раніше заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, якими є протипоказання до COVID-вакцинації.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи