При виборі вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК. В Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, які вакцини від COVID-19 обрати вагітним.

Як зауважили у МОЗ, вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від COVID-19 у порівнянні з невагітними.

"Вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), вагітні жінки із симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби. COVID під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії", - йдеться у повідомленні.

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У МОЗ запевняють, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.

"Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19. При виборі вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини", - стверджують у міністерстві.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко