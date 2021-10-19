Смертність від COVID-19 зросла за останній тиждень на 17%, а середня кількість померлих за добу становить близько 300 осіб.

Кількість госпіталізованих хворих на COVID-19 та рівень захворюваності продовжують зростати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, смертність від COVID-19 зросла за останній тиждень на 17%, а середня кількість померлих за добу становить близько 300 осіб.

"Станом на сьогодні ми маємо новий рекорд смертності – це 538 померлих осіб за минулу добу… Це абсолютний максимум, який Україна спостерігала за всю історію пандемії. Але тут варто додати, що це може бути довнесенням даних після чотирьох вихідних, тому такі великі числа треба коментувати з обережністю", - пояснив експерт.

Читайте такожУкраїнські експерти рекомендують МОЗ використовувати бустерну дозу проти COVID-19 (відео)Він додав, що у KSE з тієї ж причини очікують на нові рекорди й за кількістю виявлених випадків.

"Завтра-післязавтра Україна може показати 20,5 тис. виявлених випадків, що буде також новим абсолютним рекордом. І частково це буде пов’язано з тим, що був вплив вихідних днів, а зараз буде довведення даних", - зазначив Ганиченко.

Він розповів, що за різними сценаріями KSE, в Україні до кінця року загальна кількість померлих від COVID-19 може сягнути від 68 до 92 тис. осіб.

Керівник Центру економіки охорони здоров’я нагадав, що КSE спрогнозувала такі сценарії розвитку захворюваності на COVID-19: "зелений" (оптимістичний), "жовтий" (середній) та "чорний" (песимістичний).

Зокрема, за "зеленим" сценарієм загальна кількість померлих до кінця року становитиме 68 тисяч осіб, за "жовтим" - 80 тисяч, за "чорним" - 92 тисячі.

Експерт уточнив, що, за яким саме сценарієм розвиватиметься ситуація, може стати зрозуміло на початку листопада.

Коронавірус в Україні: дані станом на 19 жовтня

В Україні за добу, 18 жовтня, виявили 15 579 нових випадків коронавірусного захворювання. Серед виявлених хворих – 1 309 дітей і 282 медпрацівники.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) та Львівській (959) областях.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 065 тис. 762 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 573 тис. 564. Загалом проведено 14 млн 635 тис. 480 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антоніна Доломанжи