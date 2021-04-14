Центр громадського здоров'я випустив збірник про вакцинацію проти COVID-19. Там пояснили, якщо ви отримали щеплення проти коронавірусу, то інші, планові ін'єкції варто зробити через 28 днів після другої дози COVID-вакцини.
Читайте такожКалендар щеплень на 2021 рік в Україні - графік від МОЗ
Як розказали у ЦГЗ, якщо щеплення проти COVID-19 є перепоною для планової вакцинації за віком чи за схемою, то перерву між щепленнями можна скоротити до 14 днів.
Водночас у випадку, якщо ви зробили щеплення проти COVID-19, але в той час з'явилась потреба в екстреній вакцинації проти іншої хвороби, наприклад, від сказу, – жодних інтервалів витримувати не потрібно.
"Необхідна екстрена вакцинація – робіть", – пишуть в рекомендаціях ЦГЗ.
Але зверніть увагу, якщо ви щепилися від іншої хвороби, то вакцинувати проти COVID-19 можна через 14 днів.
Якщо ви ввели вакцини проти COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 2 тижні, вакцини все одно подіють.
Календар профілактичних щеплень від Міністерства охорони здоров'я передбачає обов'язкову вакцинацію проти 10 хвороб:
- гепатиту В,
- туберкульозу,
- кору,
- паротиту,
- краснухи,
- дифтерії,
- правця,
- кашлюку,
- поліомієліту,
- ХІБ-інфекції.
Також з 2022 року обов'язковою стане вакцинація проти пневмококової інфекції.
Вакцинація в Україні: що відомо
- У МОЗ попередили про загрозу епідемії дифтерії
- Журналісти провели експеримент – спробували записатися на вакцинацію через кол-центр (відео)
- Степанов розповів про новий Національний план вакцинації в Україні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram