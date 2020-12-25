Заступник глави МОЗ підкреслив, що легковажно до такої хвороби як COVID-19 ставитися не потрібно.

Українці повинні відзначати Новий рік та Різдво у вузькому сімейному колі і максимально обмежити свої контакти, аби не піддавати себе ризику захворіти на коронавірус COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар України Віктор Ляшко. Він також нагадав про опцію святкування в режимі онлайн на випадок, якщо хтось з близьких знаходиться далеко.

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"Правильне святкування новорічних свят у колективі – це з родичами, з якими ви маєте постійний контакт. Якщо хтось далеко проживає або ви рідко зустрічаєтесь – нічого страшного, якщо ви зустрінете Новий рік і Різдво в онлайні з ними, і спокійно все відбудеться. Це всього один Новий рік і одне Різдво. Якщо ми вся ці норми виконаємо, то нам не варто боятися. Якщо "гуляй душа", то дійсно варто боятися, бо поширеність значно збільшується. Коронавірус не відступає, він б'є всі рекорди, величезна кількість летальних випадків", - зазначив Ляшко.

Заступник глави МОЗ підкреслив, що легковажно до такої хвороби як COVID-19 ставитися не потрібно.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

Минулої доби в Україні зафіксовано 11 035 випадків COVID-19.

Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 1 млн 012 тис. 167 осіб, одужали – 646 тис. 772, померли - 17 тис. 581.

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Автор: Андрій Василюк