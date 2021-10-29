Лікар наголосив, що наразі вакцинація є єдиним захистом та запобігає тяжкому перебігу недуги.

Рівненські медики запросили на екскурсію близько 20 православних прихожан, які прийшли пікетувати COVID-лікарню.

Про це 27 жовтня заявив головний лікар центральної міської лікарні Євген Кучерук, цитує Рівне Вечірнє.

За його словами, минулого тижня група протестувальників проти щеплень прийшла на територію закладу, розповідаючи міфи про "магічні" наслідки вакцинації від коронавірусу.

Сам лікар пояснив, що він агресивно ставиться до людей, які вводять в оману інших, закликаючи не вакцинуватися. У місті таких людей "була ціла течія".

"Прийшла до нашої лікарні ціла команда таких людей. Ми їх одягнули у захисні костюми та провели по палатах, де хворі лежать. Думаю, після такої екскурсії вони змінили думку", – сказав медик.

Лікар наголосив, що наразі вакцинація є єдиним захистом від інфікування коронавірусом та запобігає тяжкому перебігу недуги.

"Вакцинація – це єдиний порятунок від смерті. Якщо щеплений хворіє, то перебіг хвороби набагато легший. У лікарів зараз немає ніякого препарату, щоб це можна було вилікувати. Рівняни мають зрозуміти, що коронавірус не грип. Якщо у людини висока температура і проблеми з диханням, то одразу потрібно звертатися до лікаря", – наголосив фахівець.

Коронавірус в Україні: дані станом на 28 жовтня

В Україні виявили 26 071 новий випадок COVID-19. Це найвищий показник за весь час пандемії коронавірусу в Україні. У числі хворих 1830 дітей та 477 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 576 тис. 177 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 7 млн 217 тис. 383 особи.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Яна Ставська