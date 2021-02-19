На щастя, від грипу в Україні ніхто не помер.

За тиждень в Україні 146 тисяч людей захворіли на ГРВІ, в тому числі коронавірусну інфекцію COVID-19. Рівень інтенсивної захворюваності на 20,4% нижче епідемічного порогу, розрахованого для України.

Як повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ, у більшості регіонів України інтенсивність епідемічного процесу ГРВІ, зокрема COVID-19, була на низькому рівні.

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У Запорізькій та Тернопільській областях інтенсивна захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг на 0,6% і 3,3% відповідно, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

В Івано-Франківській області рівень інтенсивної захворюваності перевищив епідемічний поріг на 55,7%, що свідчить про високий рівень інтенсивності.

У дитячих медзакладах зареєстрували 103 випадки захворювання на грипоподібні захворювання (ГПЗ), а у 211 пацієнтів – тяжка гостра респіраторна інфекція (ТГРІ).

"У 42 пацієнтів із ГПЗ було взято зразки матеріалів для одночасного тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2. За результатами в Харківській області визначено віруси грипу типу А не субтипований (2), SARS-CoV-2 (1), РС-віруси (1) та аденовіруси (1). У Львівській області — віруси SARS-CoV-2 (1). У Сумській області визначено віруси SARS-CoV-2 (2), парагрипу (1), риновіруси (1) та в одному випадку — одночасне інфікування риновірусами та коронавірусами типу OC-43. В Одеській області визначено коронавіруси типу OC-43 (1), РС-віруси (1) та в трьох випадках — одночасне інфікування коронавірусами типу OC-43 та бокавірусами (1); коронавірусами типу OC-43 та парагрипом (1); метапневмовірусами та парагрипом (1)", - йдеться на сайті Центру.

Деякі зразки матеріалів ще досліджуються.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19, знайшли у Львівській (1), Кіровоградській (1) та Харківській (1) областях.

У центрі зазначили, що з початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 190 тисяч осіб, серед яких майже 91 тисяча осіб з медичних та епідемічних груп ризику.

В цілому, з початку епідемічного сезону, з 28 вересня по 14 лютого 2021 року:

перехворіло 7,9% населення країни;

госпіталізовано 62 112 осіб, 32,7% з них – діти віком до 17 років;

зареєстровано 739 пацієнтів з ГПЗ;

зареєстровано 1886 пацієнтів з ТГРІ.

Раніше в Держстаті повідомили, що смертність від COVID-19 перевищила рівень грипу та пневмонії.

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Автор: Вікторія Гордієнко