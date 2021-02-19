Основні причини смерті - серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання й нещасні випадки.

У 2020 році в Україні померли 616 тисяч 835 осіб, що стало найбільшим показником за останні п'ять років.

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Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

Відзначається, що надлишкова смертність, порівняно з трьома попередніми роками, становила 35 тисяч осіб.

«Найбільша смертність за останні три роки зафіксована в грудні 2020 року - померло 67 тис. людей. Попередній рекорд було встановлено в листопаді цього ж року - 63 тис. смертей», - сказано в повідомленні.

За даними платформи, в топі причин смертей українців все ще залишаються серцево-судинні захворювання (в цю групу входять інфаркти й інсульти), онкологічні захворювання та нещасні випадки. Через коронавірус або його наслідки у 2020 році померли 18,5 тис. осіб.

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Автор: Катерина Жирій