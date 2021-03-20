У лікарні зізнаються, що операція з трансплантації серця, яка тривала 7 годин, стала історичною подією.

Українські лікарі провели унікальну операцію під керівництвом директора Інституту серця Бориса Тодурова з пересадки органів донора посмертно чотирьом пацієнтам всього за добу.

Репортаж про трансплантацію показали в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Для її проведення задіяли санітарну авіацію.

Як розповів Тодуров на борту літака, який прямував з Києва до Запоріжжя, операція мала стати дуже непростою.

"Це важкий пацієнт, у нього була змінена аорта, змінений клапан. Після такої операції робити пересадку дуже складно", - зазначив він.

Як пояснили медики, пацієнт в будь-який час міг перейти в критичний стан, тому треба було все робити дуже оперативно.

У лікарні зізнаються, що операція з трансплантації серця, яка тривала 7 годин, стала історичною подією.

Донором став чоловік із Запоріжжя, який помер від обширного інсульту. Його серце тепер б'ється в грудях 37-річного земляка - Олександра, пересадили нирки 32-річному Олексію і 42-річному Володимиру, а печінку - 46-річному Владиславу.

Тодуров вже після пересадки назвав її, мабуть, найважчою з усіх десяти останніх. При цьому він зауважив, що все вдалося провести навіть краще, ніж сподівалися лікарі.

Тодуров Також додав, що будь-який повнолітній громадянин України може написати прижиттєву заяву на згоду стати донором органів після смерті.

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Автор: Вікторія Гордієнко