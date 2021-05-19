Найбільше нових випадків виявили в Харківській, Києві, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

В Україні за минулу добу, 18 травня, виявили 5 138 нових випадків COVID-19. Серед нових хворих – 260 дітей та 187 медпрацівників. Також 17 102 пацієнти одужали, а 227 — померли від ускладнень. До лікарень із підозрою чи підтвердженим захворюванням потрапили 2 269 людей.

Про це повідомляє верифікований МОЗ Telegram-канал «Коронавірус інфо».

Читайте такожСтепанов розповів, скільки щеплень від COVID-19 можна робити в Україні щодобово

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається понад три тижні.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (567), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях, а також у Києві (477).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 165 233 випадки коронавірусу, з них 1 899 446 людини одужали та 48 696 померли від ускладнень. Сьогодні хворіє: 217 091 - на 12 191 особу менше, ніж минулої доби.

За даними Worldometers, від коронавірусу COVID-19 померла 3 418 661 людина у всьому світі. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 13 960 (з них 2 134 у Європі) осіб.

Україна у рейтингу за загальною кількістю випадків у світі посідає 16 місце і 9 місце – за смертністю (2 місце – у Європі).

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії за минулу добу зробили 77 685 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 31 935, методом ІФА — 13 094. Також зробили 32 656 експрес-тести на антиген до вірусу.

За весь час в Україні здійснили 9,9 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Від початку кампанії в Україні проведено усього 994 872 щеплення. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

За 18 травня 2021 року проведено усього 19 088 щеплень. Отримали 1 дозу – 9 016 осіб,

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко