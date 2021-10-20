18 жовтня більше заражених померло лише в США, Росії та Румунії.

За позаминулу добу, 18 жовтня, від коронавірусу в світі померли понад 7,2 тисяч осіб, а один з найвищих рівнів добової смертності виявився в Україні.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Worldometers.

Як відомо, цього дня в Україні внаслідок загибелі COVID-19 померло 538 осіб - це антирекорд смертельних випадків з початку епідемії.

Цього дня ще більше заражених померло тільки в США (1563), Росії (1015) і Румунії (561).

Крім того, Україна потрапила до десятки найгірших країн у світі (і на четверте місце в Європі) за поширенням інфекції за добу, яка виглядає наступним чином:

США - 71 809; Велика Британія - 43 738; Росія - 33 740; Туреччина - 30 862; Румунія - 18 863; Україна - 15 579; Індія - 14 936; Іран - 13 308; Бразилія - 12 969; Німеччина - 10 543.

Читайте також"Ковідна" черга: на коморі в Києві утворився "затор" з похоронними автобусами (фото)Загалом, 18 жовтня у світі діагностували понад 411 тис. нових випадків захворювання коронавірусом.

Також повідомляється, що за весь час від коронавірусу вилікувалися понад 219,6 млн осіб, але при цьому в світі все ще продовжують хворіти понад 18 млн осіб.

Як вже повідомляв УНІАН, станом на 20 жовтня в "червоній" зоні епіднебезпеки знаходяться вже п'ять регіонів України: Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. Однак найближчим часом до них можуть приєднається ще чотири: Житомирська, Луганська, Сумська та Харківська.

Автор: Станіслав Кожемякін