Це Житомирська, Луганська, Сумська та Харківська області.

Кількість госпіталізованих хворих на COVID-19 та рівень захворюваності продовжують зростати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Він нагадав, що наразі вже п’ять регіонів України перебувають у "червоній" зоні епіднебезпеки.

"Є ще чотири регіони, які показують доволі критичну динаміку, – це Житомирська, Луганська і Сумська області, а також Харківська, яка час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров’я, яке збивається тим, що додаються ліжка і збільшується рівень тестувань", - зазначив експерт.

Читайте такожУкраїнські експерти рекомендують МОЗ використовувати бустерну дозу проти COVID-19 (відео)За словами Ганиченка, ці області мають найбільший ризик потрапити наступними до "червоної" зони епіднебезпеки.

Він уточнив, що це особливо стосується Житомирщини, Луганщини та Сумщини.

"У цих регіонах надзвичайно перевищений коефіцієнт виявлення випадків, який також відповідає за контроль над поширенням захворюваності", - зауважив керівник Центру економіки охорони здоров’я.

Зокрема, у Сумській області цей показник становить близько 36%, коли у Всесвітній організації охорони здоров’я рекомендують тримати його на рівні 5% та нижче.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу, 18 жовтня, виявили 15 579 нових випадків коронавірусного захворювання. Серед виявлених хворих – 1 309 дітей і 282 медпрацівники.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) та Львівській (959) областях.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 065 тис. 762 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 573 тис. 564. Загалом проведено 14 млн 635 тис. 480 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антоніна Доломанжи